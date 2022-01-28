Аргументы и Факты

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Минсельхоз не исключил повышения цен на безалкогольные напитки

Минсельхоз не исключил повышения цен на безалкогольные напитки

Стоимость представленных на российском рынке напитков в некоторых случаях может быть пересмотрена, так как на конечную цену влияют удорожание упаковки, тарифов на воду и электроэнергию и транспортных расходов, следует из сообщения Минсельхоза РФ.

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