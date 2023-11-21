В первой половине 2023 года средняя зарплата в Украине составила 16 300 гривен - Даниил Гетманцев

Глава комитета ВР Украины по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что в первой половине 2023 года средняя зарплата по стране составляла 16 300 гривен, а по итогам года должна вырасти благодаря замедлению инфляции.
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