В Белоруссии освободили 25 заключённых в обмен на снятие санкций США с двух компаний

Спецпосланник президента США Джон Коул сообщил в X об освобождении 25 заключённых в Республике Беларусь.
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