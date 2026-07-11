With Friday Treasury Action, There Goes The 'No New Sanctions' Clause Of The MOU The United States unveiled new sanctions on Iran Friday, an act which crucially breaks a key aspect of the Memorandum of Understanding (MoU) agreement signed last month - namely that no new sanctions can be imposed while the warring sides negotiate to reach a lasting peace.
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