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With Friday Treasury Action, There Goes The 'No New Sanctions' Clause Of The MOU

With Friday Treasury Action, There Goes The 'No New Sanctions' Clause Of The MOU The United States unveiled new sanctions on Iran Friday, an act which crucially breaks a key aspect of the Memorandum of Understanding (MoU) agreement signed last month - namely that no new sanctions can be imposed while the warring sides negotiate to reach a lasting peace.

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