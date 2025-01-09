«Кошачий коронавирус» появился в Краснодарском крае

«Кошачий коронавирус» появился в Краснодарском краеВ Новороссийске в новогодние праздники руководитель общественной организации «Берег Надежды» Алёна Шеина помогала пенсионерке выхаживать кошку, страдающую инфекционным перитонитом (ФИП).
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