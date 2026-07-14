Борьба за €1 млрд: почему крупнейшие банки Европы судятся с Linde из-за санкций против России

Крупнейшие европейские банки, включая немецкий Deutsche Bank и итальянский UniCredit, обратились в суд с исками против немецкой инжиниринговой компании Linde, требуя возместить убытки, понесенные из-за санкций против России.
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