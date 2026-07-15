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Всё о женщинах

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Школьные олимпиады в России: как и для чего изменили правила испытаний?

Школьные олимпиады в России: как и для чего изменили правила испытаний?

Минпросвещения России разработало изменения в порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), которые упростят жизнь одаренным детям и ужесточат требования к дисциплине, передает «Парламентская газета.

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