Учительница биологии спасла многих! Закрыла собой детей от пальбы девочки в 5 гимназии

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Fvolodya55 Федоров

Теперь наши законники потребуют сдавать оружие в милицию по месту жительства, все спортивное оружие и кухонные ножи поставить на учет. Странно все, мне 70 лет, когда я рос у отца ружья висели на стене на ковре, уважающий себя мальчишка имел обрез ружейный или винтовочный (в нашем регионе были интенсивные бои). С этим оружием ходили стреляли, но отцовское оружие брал только с его разрешения, чтобы почистить. Между собой дрались, ругались, хвататься за нож или обрез никто не помышлял, свои же потом добавят или зачморят. Все дело в воспитании ребенка, когда он лежит поперек скамьи! Родители из 90-тых, они впитали в себя и воспитали своих детей, так как они уже все воспринимали. К чему пришли? Вот и вседозволенность вам! Это можно искоренить только в 3-ьем или пятом поколении и при пропоганде и введении норм воспитания в школах и семьях. В РФ воспитывает семья, улица, школа (учебно-воспитательное учреждение) и т.д.