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Порядок, государство

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Ормуз был лишь началом. Война на Ближнем Востоке выходит на новый уровень

Ормуз был лишь началом. Война на Ближнем Востоке выходит на новый уровень

Иран и его союзники взяли под контроль два ключевых морских коридора поставок нефти, пишет WP. Йеменские хуситы объявили о перекрытии поставок Саудовской Аравии через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море.

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