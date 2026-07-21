Ормуз был лишь началом. Война на Ближнем Востоке выходит на новый уровень

Иран и его союзники взяли под контроль два ключевых морских коридора поставок нефти, пишет WP. Йеменские хуситы объявили о перекрытии поставок Саудовской Аравии через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море.
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