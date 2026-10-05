Нигерия: около четырех человек погибли и еще девять пропали без вести в районе местного самоуправления Буруку (LGA), штат Бенуэ, по состоянию на 4 октября после затопления лодки с более чем 200 пассажирами на реке Буруку накануне.
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