Ляхи, лохи и пиндосы

АНГЕЛ АНГЕЛ

Когда нарика выбирали хохлы ну неужели не знали своей натуры, что не зьим то понадкусываю, а что он еще и жиденок, то образ жизни сидеть на чемодане и где ему уничтожать, распродавать и воровать не имеет значения у них нет ни родины и они без родны... Такие должны жить в изоляции от общества... Да нюх потеряли хохлы.. Теперь Зе в шоколаде со своими подручными, а вы в дерьме по самые уши....