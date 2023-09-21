После предыдущей моей публикации произошли дополнительные события, её подтверждающие и усиливающие. Колесо Генотьбы послушало бессвязные визги чубатых рабов «вывсёврёти» и сказало «Ладно, будет вам больше доказательств».
Ляхи, лохи и пиндосы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Когда нарика выбирали хохлы ну неужели не знали своей натуры, что не зьим то понадкусываю, а что он еще и жиденок, то образ жизни сидеть на чемодане и где ему уничтожать, распродавать и воровать не имеет значения у них нет ни родины и они без родны... Такие должны жить в изоляции от общества... Да нюх потеряли хохлы.. Теперь Зе в шоколаде со своими подручными, а вы в дерьме по самые уши....
Ответить
17 час.
Свежие комментарии