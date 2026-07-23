Раскрыто число задействованных в насильственной мобилизации на Украине

Примерно 1,3 миллиона человек задействованы в насильственной мобилизации на Украине. В это число входят сотрудники территориальных центров комплектования (аналог военкоматов), а также обычные и военные полицейские.
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