Число пострадавших в пожаре после взрыва газа в доме под Воронежем выросло до 4

Главное управление МЧС России по Воронежской области Количество пострадавших в пожаре после взрыва газа в многоэтажке в Нововоронеже в Воронежской области увеличилось до четырех человек, сообщил в Telegram-канале воронежский губернатор Александр Гусев.
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