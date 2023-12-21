Путешествие по легендам Крыма и городам Италии: парк «Айвазовское» зовёт на новогодние экскурсии

В первые дни 2024 года парк «Айвазовское» приготовил для своих гостей сразу две новые экскурсии. Одна из них – «По городам Италии» – познакомит с наследием и историей этой страны на примере объектов, которые есть в парке.
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