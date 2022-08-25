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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 26 августа 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 26 августа 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать шестое число восьмого месяца две тысячи двадцать второго года. Код 1169 =Благодарность – это ключ к Любви; Любовь – это ключ к Единению человека с Богом, духовному Преображению= В подсознании находится вся информация, управляющая вашей Жизнью, вашей внешней Реальностью = Главное, мы открываем что-то новое для себя только тогда, когда готовы к восприятию этой информации =Добро и Любовь являются главными критериями совершенствования человека и прогресса Человечества = Забудьте о стремлении быть сильным.

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