«Предложения жителей – основа решений»: в Кайбицах обсудили развитие района

Фото предоставлено Фирадой Сайрановой За пять лет в Кайбицком районе построили и капитально отремонтировали 66 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а объем инвестиций только по государственным программам этого года превысил 853 млн рублей.
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