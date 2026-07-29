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Татар-информ

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«Предложения жителей – основа решений»: в Кайбицах обсудили развитие района

«Предложения жителей – основа решений»: в Кайбицах обсудили развитие района

Фото предоставлено Фирадой Сайрановой За пять лет в Кайбицком районе построили и капитально отремонтировали 66 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а объем инвестиций только по государственным программам этого года превысил 853 млн рублей.

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