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Культуромания

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Ярославский фольклорный ансамбль «Карусель» получил Гран-при фестиваля любительских творческих коллективов

Ярославский фольклорный ансамбль «Карусель» получил Гран-при фестиваля любительских творческих коллективов

В Ярославле подвели итоги областного фестиваля любительских творческих коллективов, который проходил в рамках регионального проекта «Творческие люди».

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