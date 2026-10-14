Ижевск. Удмуртия. В 2026 году в Удмуртии сезон гроз прошёл с 8 мая по 16 сентября. Об этом в своём канале «Записки синоптика» рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Дарья Зеленцова.