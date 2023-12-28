Интересная жизнь с Vera Star До выборов президента Российской Федерации остается меньше 3 месяцев, и начинает складываться ощущение, что некие силы делают все для того, что бы дискредитировать действующего главу государства в глазах избирателей.
Против Путина развернута компания по его дискредитации. Кто добивается поражения президента на предстоящих выборах?
Комментарии
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Валерий Ворожищев
И снова вопрос упирается в социальную справедливость. Кто посмел дешёвой, безграмотной, сельской проститутке легко закалачивать огромное бабло. Что эта тварь может дать нашей культуре? Где наши силовые структуры? Или тоже увлечены этим же?
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28 мин.
Валентина
Совершенно верно! И внедрили еще трехдневное голосование с неподконтрольным электронным голосованием. С КОИБами был мухлеж раньше, а здесь вообще полнейший беспредел. Валентина.
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27 мин.
В
Валентина
22 года назад, вступая в должность, ВВП нам пообещал: "При мне олигархов не будет!", а значит наведет порядок в стране, отменит результаты грабительской приватизации, вернет украденные вклады граждан, прекратит вымирание русского населения и т.д. За 30 лет бандитских реформ мы потеряли людей больше, чем во время войны с фашистами, см. статистические данные. Большинство народа устало жить в стабильной нищете и без надежды на улучшение жизни: ответьте, хоть что-нибудь стало дешевле: лекарства, продукты, проезд, квартплата? Валентина.
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16 мин.
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