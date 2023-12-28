Против Путина развернута компания по его дискредитации. Кто добивается поражения президента на предстоящих выборах?

И снова вопрос упирается в социальную справедливость. Кто посмел дешёвой, безграмотной, сельской проститутке легко закалачивать огромное бабло. Что эта тварь может дать нашей культуре? Где наши силовые структуры? Или тоже увлечены этим же?

Совершенно верно! И внедрили еще трехдневное голосование с неподконтрольным электронным голосованием. С КОИБами был мухлеж раньше, а здесь вообще полнейший беспредел. Валентина.

В

Валентина

22 года назад, вступая в должность, ВВП нам пообещал: "При мне олигархов не будет!", а значит наведет порядок в стране, отменит результаты грабительской приватизации, вернет украденные вклады граждан, прекратит вымирание русского населения и т.д. За 30 лет бандитских реформ мы потеряли людей больше, чем во время войны с фашистами, см. статистические данные. Большинство народа устало жить в стабильной нищете и без надежды на улучшение жизни: ответьте, хоть что-нибудь стало дешевле: лекарства, продукты, проезд, квартплата? Валентина.