💡Крым частично останется без света Ограничения подачи электричества затронут: ▫️Симферополь — проспект Кирова, переулок Пионерский и улицы Пушкина, Козлова, Самокиша, Козлова, а также прилегающие к ним территории.
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