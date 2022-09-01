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Боевые корабли Тихоокеанского флота приступили к развёртыванию в море в рамках СКШУ «Восток-2022»

Боевые корабли Тихоокеанского флота приступили к развёртыванию в море в рамках СКШУ «Восток-2022»

В морских полигонах в Японском и Охотском морях уже действуют более 50 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов вспомогательного флота.

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