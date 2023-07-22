Незаконная мигрантская акция (к организации которой прямо причастна Украина) в центре Москвы
Коротко о непосредственных организаторах провокации.Есть такой псевдодагестанский Telegram-канал "Утро Дагестан".
Комментарии
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Русский добрый ? Куда уже добрее! Девушку пытаются изнасиловать , а добрый русский полицейский уговаривает несовершеннолетнюю жертву принять действие за шутку! А её защитника. такого же несовершеннолетнего паренька еще пытаются опорочить. Куда уже уже добрее то!
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