Закон и Порядок

135 673 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    быстро  же Кадыров  переобуваетсяКадыров осудил пр...
  • ВераВерная
    Игорь, ну " умилило" - немножко не то слово))) Да, Росгвардия тут безусловно не просто так замешана. Можно и на эту т...Новая цель Вагнер...
  • Василий Целовальников
    Я верю Е. Пригожину! Он очень нужен на линии боевых действий на Украине!Пригожин: Если не...

Незаконная мигрантская акция (к организации которой прямо причастна Украина) в центре Москвы

Незаконная мигрантская акция (к организации которой прямо причастна Украина) в центре Москвы

Коротко о непосредственных организаторах провокации.Есть такой псевдодагестанский Telegram-канал "Утро Дагестан".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
N
Nata
Русский добрый ? Куда уже добрее! Девушку пытаются изнасиловать , а добрый русский полицейский уговаривает несовершеннолетнюю жертву принять действие за шутку! А её защитника. такого же несовершеннолетнего паренька еще пытаются опорочить. Куда уже уже добрее то!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх