Незаконная мигрантская акция (к организации которой прямо причастна Украина) в центре Москвы

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Nata

Русский добрый ? Куда уже добрее! Девушку пытаются изнасиловать , а добрый русский полицейский уговаривает несовершеннолетнюю жертву принять действие за шутку! А её защитника. такого же несовершеннолетнего паренька еще пытаются опорочить. Куда уже уже добрее то!