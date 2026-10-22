России не надо унизительно добиваться восстановления прежних отношений со странами Европы. Напротив, изоляция с большинством из них будет полезна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Крапивник: Есть р...
- Коц: Если всё ост...
- Российский офицер...
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!