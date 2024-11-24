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Bloomberg: администрация Байдена ограничена в вопросе поставок оружия Украине

Bloomberg: администрация Байдена ограничена в вопросе поставок оружия Украине

Администрация действующего главы Соединенных Штатов Джо Байдена ограничена в вопросе наращивания объемов поставок вооружений киевской стороне, несмотря на стремление максимально усилить Украину до прихода к власти избранного американского президента Дональда Трампа.

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