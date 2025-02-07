Ялтинская система военного паритета и безопасности охватывает и Азиатский континент

Начало очерка Принято считать, что достигнутые на Ялтинской конференции договоренности глав «великих держав» заложили фундамент послевоенного урегулирования в континентальной Европе, обеспечили баланс сил, благодаря чему сохранялся мир и безопасность народов в этой части мира.
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