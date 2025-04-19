Nvidia и AMD по итогам года потеряют из-за санкций против Китая до $18 млрд

Nvidia и AMD по итогам года потеряют из-за санкций против Китая до $18 млрдКомпания Nvidia о степени влияния новых правил экспортного контроля США на свой бизнес заявила первой, указав на необходимость списать $5,5 млрд по итогам только одного квартала.
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