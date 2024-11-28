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Пенсии решено повысить на 27%. Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе

Пенсии решено повысить на 27%. Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе

Пенсионерам рассказали о приятном сюрпризе, который будет связан с размером пенсии. Выплаты решено повысить в итоге на уровень больше, чем ожидалось изначально.

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Комментарии
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Сергей Медведев
Иной раз просто страшно в магазины заходить.Осталось только воду кипятить и заливать кипячёной водой цикорий,вермишель быстрого приготовления какао-порошок.Лично я стараюсь хлеб поменьше покупать,молоко вообще не покупаю.
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12 час.
СМ
Сергей Медведев
От своего телевизора я избавился ещё в 2021 году,нового телевизора мне даром не надо.Мозги отдыхают.
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12 час.
АК
Андрей Козлов
Самое противное, что депутаты (&quot;слуги народа&quot;) и не только уже в этом году поднимут себе зарплату минимум на 50%. А ЦБ и налоговики отчитаются, как увеличили налоговые отчисления в бюджет пользу государства....  о пенсионерах вообще не думают!!! решение есть, но его никто не поддержит. Запретить увеличение зарплаты чиновникам, выше индексации пенсии.
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12 час.

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