Пенсии решено повысить на 27%. Пенсионерам объявили о приятном сюрпризе

Иной раз просто страшно в магазины заходить.Осталось только воду кипятить и заливать кипячёной водой цикорий,вермишель быстрого приготовления какао-порошок.Лично я стараюсь хлеб поменьше покупать,молоко вообще не покупаю.

От своего телевизора я избавился ещё в 2021 году,нового телевизора мне даром не надо.Мозги отдыхают.

АК

Андрей Козлов

Самое противное, что депутаты ("слуги народа") и не только уже в этом году поднимут себе зарплату минимум на 50%. А ЦБ и налоговики отчитаются, как увеличили налоговые отчисления в бюджет пользу государства.... о пенсионерах вообще не думают!!! решение есть, но его никто не поддержит. Запретить увеличение зарплаты чиновникам, выше индексации пенсии.