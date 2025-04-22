В Казахстане вводятся усиленные меры против буллинга и кибербуллинга

В Казахстане усиливаются меры по борьбе с буллингом и кибербуллингом среди подростков. За унижение, запугивание и травлю — как в школе, так и в интернете — теперь предусмотрена административная ответственность, передает «24KZ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства просвещения РК.