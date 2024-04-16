Рэпер Саграда рассказал о важности называть вещи своими именами в творчестве

Рэпер Артем Саграда в преддверии выхода нового сингла «Умереть молодым» — кавер-версии известной песни группы «Алиса» — рассказал, как меломанство научило сочетать рэп и рок-н-ролл и называть вещи своими именами.
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