❗️РФ призвала в международном арбитраже отклонить все претензии Украины по правам в Азовском, Черном морях и Керченском проливе По информации ТАСС.
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❗️РФ призвала в международном арбитраже отклонить все претензии Украины по правам в Азовском, Черном морях и Керченском проливе По информации ТАСС.