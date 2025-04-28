Тысячи семей по всей России продолжают жить в подвешенном состоянии, задаваясь вопросом: когда близкие, призванные в рамках частичной…Сообщение Когда вернут мобилизованных домой: эксперт объяснил, почему мобилизованных могут не вернуть домой в 2025 году появились сначала на Ежедневные новости.