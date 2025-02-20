В НГТУ НЭТИ создали стойкое к коррозии покрытие для химических реакторов

Покрытие из упрочненных тугоплавкими частицами высокоэнтропийных сплавов, обладающее повышенной коррозионной стойкостью, износостойкостью и пластичностью, разработали ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (НГТУ НЭТИ), 18 февраля сообщает пресс-служба вуза.
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