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Три чемпиона мира сыграют в спектакле о блокадном Ленинграде

Три чемпиона мира сыграют в спектакле о блокадном Ленинграде

Спектакль поставлен по пьесе драматурга Александра Штейна, написанной в 1956 году. Постановка рассказывает о первых днях блокады Ленинграда и о людях, которым пришлось встретиться с военной реальностью лицом к лицу.

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