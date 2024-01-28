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Созданная Сарой Вагенкнехт партия BSW выступила против расширения ЕС за счёт Украины, Молдавии и Грузии

Созданная Сарой Вагенкнехт партия BSW выступила против расширения ЕС за счёт Украины, Молдавии и Грузии

Новая немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) выступает за объявление моратория на расширение Евросоюза.

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