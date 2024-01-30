Маркетплейсы с долей рынка выше 25% могут ограничить

Законопроект, который предлагает установить для маркетплейсов предельную долю на рынке и ограничивать их в открытии новых пунктов в случае ее превышения, подготовлен в Совете Федерации, пишет Forbes со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.