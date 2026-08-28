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Боккетти заявил, что «Спартак» остается топ-клубом: «Даже если не будет выигрывать РПЛ еще 20 лет»

Боккетти заявил, что «Спартак» остается топ-клубом: «Даже если не будет выигрывать РПЛ еще 20 лет»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти не согласен с экс-футболистом «Зенита» Андреем Аршавиным, который считает, что красно-белые перестали быть топ-клубом из-за отсутствия трофеев.

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