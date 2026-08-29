Госдума утвердила новый стандарт на пиво с 1 января 2027 года

С 1 января 2027 года в России вводится новый ГОСТ на пиво. Игорь Игошин из Госдумы разъяснил, что предусмотрено расширение сырьевой базы, запрет добавленного спирта и строгие требования к ингредиентам, открывая новые возможности для производителей.