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Царьград

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Госдума утвердила новый стандарт на пиво с 1 января 2027 года

Госдума утвердила новый стандарт на пиво с 1 января 2027 года

С 1 января 2027 года в России вводится новый ГОСТ на пиво. Игорь Игошин из Госдумы разъяснил, что предусмотрено расширение сырьевой базы, запрет добавленного спирта и строгие требования к ингредиентам, открывая новые возможности для производителей.

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