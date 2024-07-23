Дональд Трамп заявил о возможности двойной победы на выборах

ВАШИНГТОН, 23 июля, ФедералПресс. Бывший президент США и республиканец Дональд Трамп объявил о своей уникальной возможности победить сразу двух кандидатов от Демократической партии в предстоящей президентской гонке.
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