Bessent Says Strait of Hormuz Obsolete Within Two Years

Treasury Secretary Scott Bessent says Gulf oil producers could bypass the Strait of Hormuz within two years, putting a remarkably short timetable on a pipeline buildout that has accelerated since the Iran war disrupted one of the world’s busiest oil routes.
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