Прогноз погоды в Крыму на 14 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 14 декабряВ Симферополе +1 и ясноВ Севастополе +4 и малооблачноВ Евпатории +4 и малооблачноВ Черноморском +5 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +1 и малооблачноВ Ялте +4 и облачно с прояснениямиВ Алуште +3 и облачно с прояснениямиВ Керчи 0 и облачно с прояснениями Читать подробнее>>> .