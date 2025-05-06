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Новости Тамбова

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Компания, строящая школу в Бокино, задолжала за аренду земли

Компания, строящая школу в Бокино, задолжала за аренду земли

Региональное министерство имущественных отношений и госзаказа обратилось в арбитражный суд Тамбовской области с требованием к ООО «Одиннадцатая концессионная компания «Инфраструктура детства» погасить долг за аренду земельного участка.

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