Компания, строящая школу в Бокино, задолжала за аренду земли

Региональное министерство имущественных отношений и госзаказа обратилось в арбитражный суд Тамбовской области с требованием к ООО «Одиннадцатая концессионная компания «Инфраструктура детства» погасить долг за аренду земельного участка.
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