«Соберись уже». Хабиб обратился к Исламу Махачеву

Именитый российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион лиги UFC в лёгком дивизионе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к своему товарищу и нынешнему обладателю титула UFC в том же весе Исламу Махачеву.