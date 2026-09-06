Рынок электронных книг в России вырос на 10%

Рынок электронных книг в России за первое полугодие вырос на 10% и достиг 11,5 млрд рублей. Об этом рассказал гендиректор «Литрес» Сергей Анурьев на Московской международной книжной ярмарке.
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