Лев XIV: Новая эпоха в Католической Церкви с традициями и социальной справедливостью

Религиовед Роман Лункин анализирует первые знаки от папы Льва XIV. Одеяние нового папы, традиционное для Ватикана, отражает приверженность к церковным традициям и социальной справедливости, как у его предшественника Льва XIII.
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