Шмыгаль заявил о намерении Украины закрыть дефицит бюджета за счет ЕС и США

Украина надеется получить финансовую помощь в размере более $30 млрд от Евросоюза (ЕС), США, Международного валютного фонда (МВФ) и государств-союзников для того, чтобы закрыть дефицит государственного бюджета страны.
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