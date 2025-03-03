Путин разрешил «Союзметаллресурсу» купить Сорский и Жирекенский ГОКи: что собой представляют компании

МОСКВА, 3 марта, ФедералПресс. УК «Союзметаллресурс» приобретёт 100 % доли в уставном капитале ООО «Сорский горно-обогатительный комбинат», 100 % акций АО «Жирекенский горно-обогатительный комбинат» и 60 669 акций АО «Забайкалстальинвест».
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