Глава МИД Германии заявил о готовности ЕС вести переговоры с Путиным об урегулировании на Украине

Если президент России Владимир Путин проявит искреннюю заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине, представители стран ЕС "безусловно, будут готовы говорить с ним об этом", заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в интервью газете Bild, уточнив, что сейчас такой заинтересованности он не наблюдает.