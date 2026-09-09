Глава МИД Германии заявил о готовности ЕС вести переговоры с Путиным об урегулировании на Украине

Если президент России Владимир Путин проявит искреннюю заинтересованность в мирном урегулировании конфликта на Украине, представители стран ЕС "безусловно, будут готовы говорить с ним об этом", заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в интервью газете Bild, уточнив, что сейчас такой заинтересованности он не наблюдает.
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