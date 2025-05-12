UnHerd: Китай вышел в мировые лидеры в развитии искусственного интеллекта

Китай занимает ведущее положение в практическом использовании искусственного интеллекта в сферах производства и военного дела, что вызывает беспокойство у США, так как они опасаются, что китайские разработчики могут их обогнать в данной области, пишет директор аналитического портала Eurointelligence Вольфганг Мюнхау для британского издания UnHerd.