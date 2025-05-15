В Татарстане летом будут востребованы курьеры, водители и работники турсферы

Автор: Наталья РыбаковаКак считают эксперты, летом активность соискателей на рынке труда Татарстана будет расти, они будут обновлять резюме для поиска самых привлекательных предложений, а также подработки.
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