NYT: в США помощника сенатора Хастеда уволили из-за симпатий к нацизму

В США использование фотографии нацистов для профиля в соцсетях привело к увольнению политического директора предвыборного штаба сенатора-республиканца от штата Огайо Джона Хастеда, сообщила 12 сентября газета The New York Times (NYT).
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